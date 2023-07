Options du sujet Imprimer le sujet

Elle est accessible en bateau, moyennant un peu de courage.

La grotte bleue est une grotte marine située sur la côte de l'île de Capri, en Italie. La lumière du soleil traversant une cavité sous-marine et brillant à travers l'eau de mer crée un reflet bleu qui illumine la caverne.Elle est accessible en bateau, moyennant un peu de courage.

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:17