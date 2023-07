Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 🐍

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35846 Karma: 14897 Les serpents ne lapent pas l'eau avec leur langue et ils ne se contentent pas d'aspirer l'eau par un trou dans leur bouche. Ils aspirent l'eau par capillarité, comme une éponge.



