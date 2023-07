Options du sujet Imprimer le sujet

Elijah Secrest est un artiste de Columbus, Ohio qui travaille principalement les métaux. Parmi les choses qu'il fabrique, il y a ces impressionnants masques mécaniques. Ils fonctionnent grâce aux muscles de la mâchoire.

