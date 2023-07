Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une grue s'effondre à New York City 🚧 1 #1

Un pompier a été blessé lors de l'accident.



Une immense grue qui a pris feu s'effondre en plein centre-ville de NYC, et cogne un bâtiment.Un pompier a été blessé lors de l'accident.

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:21