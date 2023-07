Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Des gendarmes se font avoir comme dans un cartoon 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 5297 Karma: 5105

Sachant que l'intervention allait avoir lieue ce matin, les membres du collectif ont décidé d'ériger des barricades de part et d'autre de la rue, mais aussi un petit piège basique mais qui a quand même fait mouche sur le peloton de gendarmes qui se dirigeait vers le lieu





Lors de ce matin pluvieux à Brest a eu lieu l'expulsion des occupants d'un squat culturel appelé l'Avenir.Sachant que l'intervention allait avoir lieue ce matin, les membres du collectif ont décidé d'ériger des barricades de part et d'autre de la rue, mais aussi un petit piège basique mais qui a quand même fait mouche sur le peloton de gendarmes qui se dirigeait vers le lieu

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:28