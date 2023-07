Galère à la caisse 💳

Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

Inscrit: 07/04/2012 19:19



Sur une musique dramatique, une femme tente désespérément de récupérer sa carte bancaire tombée par terre malgré/à cause de ses longs ongles.

CrazyCow

Inscrit: 29/07/2008 00:26

Ça devrait pourtant être simple avec des ongles comme ça

alfosynchro

Inscrit: 05/06/2011 12:08

Je ne sais pas si on peut encore appeler ça des ongles !

Comment elle fait pour écrire des sms ?!

deepo

Inscrit: 17/11/2011 16:53

@CrazyCow mais t'es malade! Tu sais combien ca coute? A quel point ca se raille facile?

Moins cher de faire opposition et d attendre une autre carte.

