Les cris du loup 🐺

Son plutôt fort et strident







La vidéo a été prise par l'association

Splendide vidéo d'un loup gris qui crie avec ses congénères. Son plutôt fort et strident. La vidéo a été prise par l'association WolfCenter. Leur objectif est d'inspirer le public vers une meilleure compréhension, le respect et la conservation des loups, des carnivores et de la faune partout.

