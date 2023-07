Options du sujet Imprimer le sujet

SuRVoLT Un volcan islandais en vol immersif 1 #1

Le 10 juillet 2023 en fin d'après-midi, une faille éruptive de 900 mètres s'est ouverte au nord de Meradalir dans la péninsule de Reykjanes.

Après plusieurs jours, un cratère s'est formé tout près du volcan Litli Hrútur, à 50km de Reykjavik.



Contribution le : Aujourd'hui 17:55:01