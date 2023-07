Options du sujet Imprimer le sujet

aureyoboss Recherche le modèle d'une voiture ! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 15/09/2016 14:55 Post(s): 47 Karma: 240



Je suis à la recherche du modèle de cette voiture. La photographie est de mauvaise qualité... J'ai essayé de me faire une idée avec les feux arrières (forme, couleur - rouge/blanc/rouge). Mais je n'arrive pas à trouver.



Je vous remercie.





P.S : le gros point blanc à côté du phare gauche est le « A » (jeune conducteur). Bonjour à tous,Je suis à la recherche du modèle de cette voiture. La photographie est de mauvaise qualité... J'ai essayé de me faire une idée avec les feux arrières (forme, couleur - rouge/blanc/rouge). Mais je n'arrive pas à trouver.Je vous remercie.P.S : le gros point blanc à côté du phare gauche est le « A » (jeune conducteur).

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:40

aureyoboss Re: Recherche le modèle d'une voiture ! 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 15/09/2016 14:55 Post(s): 47 Karma: 240 Banbs En faisant une comparaison sur Google images, je crois que tu as tapé dans le 1000 ! Je te remercie. En faisant une comparaison sur Google images, je crois que tu as tapé dans le 1000 ! Je te remercie.

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:10