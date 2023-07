Faire son cône de neige à la manière de Koreus 🍧🐹

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35865 Karma: 14968

Le saviez-vous? Quand il ne travaille pas sur le nouveau design du site/forum ou bien sur le Koreusity, Koreus vend des glaces.

Cependant, il fait ça à sa manière. Vous devez courir à sa place ... dans sa roue à Hamster!



Be the hamster! Make your own snow cone!

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:49