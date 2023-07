Un cambrioleur tombe dans une poubelle

J'aime glander ici Inscrit: 20/05/2016 19:01 Post(s): 6535 Karma: 3328

Le 26 Juillet 2023, un homme a tenté de cambrioler une banque dans la ville de Huron dans l'Ohio mais sa fuite ne s'est pas passée comme prévu; la trappe par laquelle il prévoyait de s'échapper donnait directement dans une poubelle dans laquelle il est tombé et où deux policiers l'attendaient





Bank Robber Trying To Escape Police Falls Through Ceiling and into Recycling Bin

Contribution le : Aujourd'hui 17:18:13