Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Mastodon, à consommer avec modération 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35875 Karma: 14981

Une équipe de chercheurs a obtenu plus de photos à caractère pédophile en deux jours sur Mastodon que dans toute l’histoire des recherches effectuées sur tous les autres réseaux réunis.

La recherche en question, faite à Stanford. Le réseau social Mastodon a beaucoup fait parler de lui depuis le rachat de Twitter par le controversé Elon Musk, s'affichant comme une alternative viable au réseau maintenant renommé X. Mais cette "terre de liberté d’expression" possède une face cachée qui commence à inquiéter…Une équipe de chercheurs a obtenu plus de photos à caractère pédophile en deux jours sur Mastodon que dans toute l’histoire des recherches effectuées sur tous les autres réseaux réunis.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:12

Vous navigateur est trop vieux _________________