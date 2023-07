Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un étudiant ne comprend pas ce qu'on attend de lui lors d'une cérémonie de remise de diplômes

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15180 Karma: 12545 La tradition de cette école chinoise veut que lors de la cérémonie de remise de diplôme, le directeur fasse basculer sur la gauche le pompon du chapeau des jeunes diplômés pour valider l'obtention de leur diplôme.



Mais visiblement cet étudiant n'était pas très au courant de cette coutume et ne comprend rien à ce qu'attend de lui son directeur...





Aujourd'hui 14:45:37