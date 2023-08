Mort de Remi Lucidi, grimpeur de l'extrême

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4454 Karma: 1703



@CrazyCow a écrit:

Sympa pour les gens qui l'ont trouvé...



Ce ce que j'ai pu lire par ailleurs il a pas du être "trouvé par hasard". Une femme de ménage l'a vu accroché a une fenêtre on il appelait à l'aide il me semble. Donc on savait rapidement où le trouver. Citation :Ce ce que j'ai pu lire par ailleurs il a pas du être "trouvé par hasard". Une femme de ménage l'a vu accroché a une fenêtre on il appelait à l'aide il me semble. Donc on savait rapidement où le trouver.

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:30