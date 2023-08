[Topic unique] Baldur's Gate 3

Je suis accro Inscrit: 11/09/2008 12:24 Post(s): 1106 Karma: 166

Constituez votre groupe et retournez aux Royaumes Oubliés dans une histoire d'amitié, de trahison, de sacrifice et de survie, sur fond d'attrait du pouvoir absolu.



D'étranges pouvoirs se déclarent en vous depuis que les flagelleurs mentaux vous ont implanté un parasite dans le cerveau. Résistez à ces dons malfaisants et retournez-les contre les forces des ténèbres, ou acceptez la corruption et devenez l'incarnation du mal.



Les créateurs de Divinity: Original Sin 2 vous présentent un RPG de nouvelle génération se déroulant dans l'univers de Donjons et Dragons.



Je n'ai pas vu de sujet pour ce jeu donc le voici

Le lancement est prévu pour cette semaine et le jeu est en accès anticipé depuis 2020.

D'après ce que j'ai pu voir sur différents forum, le jeu me semble prometteur.

Quelle sont votre opinion et vos attentes ?



Pour ceux qui jouent ou prévoient d'y jouer, quels sont vos classes, races... ?



Steam store : Baldur's Gate 3



Contribution le : Aujourd'hui 13:58:05