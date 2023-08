Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam 500mm de pluie en 24h à Pékin ☔





Des pluies torrentielles record à Pékin ! Plus de 500 mm de pluie en 24 heures ! Les données de la station météo ont été interrompues et l'orage continue.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:44

Crazy-13 Re: 500mm de pluie en 24h à Pékin ☔

il s'est passé la même chose en Espagne il y a pas si longtemps que ça si je ne me trompe.

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:52