Wiliwilliam Un gecko sauve un autre Gecko d'une attaque de serpent 🦎🐍

Inscrit: 07/04/2012



Ce gecko attaque une Chrysopelea , plus connue sous le nom de serpent volant, et sauve au passage un autre gecko.

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:04