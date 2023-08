Que voyez-vous ?

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 325 Karma: 298



edit : désolé je viens de me rendre compte que j'avais publié dans la chambre des liens... un modo peut-il corriger cela svp ? Il y a quelques temps, je suis chez moi, je pars au toilette et je regarde le placard en face de moi quand soudain.... !!! Je remarque quelque chose très distinctement !! Depuis je ne peu plus regarder ce meuble sans voir cela.Pour info, j'ai déjà demandé à ma femme et mon frère et personne ne voit ce que moi je vois... pourtant, c'est très nette ! (de mon point de vue en tout cas...)Je ne vous dis pas ce que je vois "pour l'instant" afin de ne pas influer votre imagination. (j'ai zoomé sur la zone concernée 2 fois).Sur la 1e photo, la zone se situe sur la 3e planche, au-dessus de la barre noire, au milieu de la fissure.À vous de me dire ce que vous voyez sur ce placard :Enfin, si l'un d'entre vous est suffisamment bon dessinateur, qu'il n'hésite pas car personnellement je n'arrive pas à reproduire ce que je vois !edit : désolé je viens de me rendre compte que j'avais publié dans la chambre des liens... un modo peut-il corriger cela svp ?

