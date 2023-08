Options du sujet Imprimer le sujet

Dave Scott a réalisé l'une des expériences gravitationnelles les plus basiques : l'expérience galiléenne du "marteau" .... sur la Lune!

Je poste ça aujourd'hui parce que c'était il y a pile poil 52 ans.

Il s'agit d'une vidéo d'archive de la NASA, lors de la mission Apollo 15.

