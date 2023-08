Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une machine à écrire particulière ⌨️

Particulière pour nous européens.

Il s'agit d'une machine à écrire japonaise, le nombre de caractères le rend complètement différent. Ce MAC-M45 possède 2200 caractères



和文タイプライター パンライターMAC-M45

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:37

Bricci Re: Une machine à écrire particulière ⌨️

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1459 Karma: 6089

La cité de la peur - Pendant ce temps à Vera Cruz.

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:35

DoubleZ Re: Une machine à écrire particulière ⌨️

Je me demande si il y a une logique dans le placement des caractères sur le "clavier" ou si c'est juste du par coeur.

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:34

djbennyj Re: Une machine à écrire particulière ⌨️

@DoubleZ Il y a forcement une logique.

Comme dans un dictionnaire japonais .



Il y a plusieurs manières de classer les kanji, une d'entre elles est forcement utilisée ici.

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:28