Un mari voit sa femme dans sa robe de mariée 👰|| Un verre de lait qui lui coûtera cher 🥛

Un agent immobilier canadien a été condamné de payer une amende de 15 000 $ après que des images de surveillance le filmant en train de boire du lait directement du pot de lait de la famille ait fait surface, rapporte The New York Post.





WATCH: Canadian realtor caught on camera drinking client’s milk from carton



Aujourd'hui 10:23:43