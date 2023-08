Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un oiseau avec une lourde charge 🦅 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35888 Karma: 14999

Cette séquence a été filmée à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, et montre un balbuzard transportant un bon gros poisson (maquereau espagnol apparemment).

Un balbuzard pêcheur peut capturer des poissons vivants pesant jusqu'à 2 à 2,8 kg et les transporter sur de longues distances.Cette séquence a été filmée à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, et montre un balbuzard transportant un bon gros poisson (maquereau espagnol apparemment).

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:24

alfosynchro Re: Un oiseau avec une lourde charge 🦅 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12506 Karma: 5652 On dirait qu'il fait du Kite surf.

Comment ils ont fait pour filmer ça ? Ça a l'air d'avoir été filmé depuis le ciel.

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:59