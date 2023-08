Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Star wars c'est énorme !! 0 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1576 Karma: 852

https://hitek.fr/42/star-wars-ia-23-personnages-version-obese-_12290



Pour exemple :





Et ça se voit.Pour exemple :

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:41