Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam les effets d'une commotion cérébrale sur les cellules cérébrales🧠 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35891 Karma: 15004 La vidéo explique les effets physiologiques d'une commotion cérébrale sur les cellules cérébrales.

Intéressant de voir à quoi ressemblent les lésions cérébrales au niveau cellulaire après une lésion cérébrale traumatique. N'est-ce pas Foreman?



Effects of a Concussion on Brain Cells - Medical Animation

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:39