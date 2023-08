Options du sujet Imprimer le sujet

nicolsman11 Grosse blessure de Marcelo (ex-Real Madrid) lors d'une rencontre de Copa Libertadores(âmes sensible) 1 #1

Là pour le coup, c'est vraiment Hardcore Lors d'une rencontre de la Copa Libertadores, opposant Argentinos Junior contre Fluminense; l'ancien Madrilène, Marcelo, actuellement joueur de Fluminense inflige à un joueur d'Argentinos Junior; Luciano Sanchez, une terrible blessure, fracture de la jambe.Là pour le coup, c'est vraiment Hardcore

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:19

Krogoth Re: Grosse blessure de Marcelo (ex-Real Madrid) lors d'une rencontre de Copa Libertadores(âmes sensible) 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4456 Karma: 1703 Il est pas un peu exagéré le rouge. Blessure grave et impressionnante mais il n'y a vraiment aucune volonté c'est même le blessé qui vient mettre sa jambe sous le pied.

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:41