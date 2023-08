Analyse du record du monde féminin d'immersion libre

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15566 Karma: 5039

Il a été réalisé par l'ukrainienne kateryna sadurska lors de la compétition Vertical Blue qui s'est tenu en juillet dans l'exceptionnel Dean’s Blue Hole (Bahamas). Elle est descendu à 77m sans palme et à poids constant, ce qui est considéré comme la discipline la plus difficile en apnée.

J'ai trouvé très intéressant cette analyse d'une activité que, somme toute, on connait fort mal !





Contribution le : Aujourd'hui 00:20:40