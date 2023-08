Une des plus grandes simulation CFD, fait sur un concorde (33h) 🛬

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35898 Karma: 15010





FluidX3D on GigaIO SuperNODE - Concorde 40 Billion Cell CFD Simulation - 33h on 32x MI210 64GB GPUs Il s'agit de l'une des plus grandes simulations CFD jamais réalisées, sur le plus grand serveur GPU au monde, le GigaIO SuperNODE, équipé de 32x GPU AMD Instinct MI210 64 Go, pour un total de 2 To de VRAM.La simulation montre le Concorde (62m de long) avant d'atterrir à une vitesse de 300km/h et un angle d'attaque de 10°, pendant 1 seconde en vol. Le nombre de Reynolds basé sur l'envergure est de 146 millions.La résolution de simulation est de 2976 × 8936 × 1489 = 40 milliards de cellules, avec une taille de cellule minuscule de (12,4 mm)³. 67268 étapes (pour la simulation) ont été calculés en 29 heures, plus 4 heures pour le rendu de 5 × 600 images 4K, pour un temps d'exécution total de 33 heures. Une seule image du champ de vitesse est de ~475 Go, donc les 600 images font un total de 285 To de données.(à regarder sur autre chose qu'un smartphone avec la résolution la plus grande)FluidX3D on GigaIO SuperNODE - Concorde 40 Billion Cell CFD Simulation - 33h on 32x MI210 64GB GPUs

