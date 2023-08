Un grand faisan charme une femelle 🦚 || La poudre de cacao ne veut pas se mouiller 🍫

Options du sujet Imprimer le sujet

La poudre de cacao est hydrophobe, ce qui signifie qu'elle ne se dissout pas facilement dans l'eau. En poussant la couche externe avec un cure-dent, vous cassez essentiellement la couche externe de liquide, comme si vous faisiez éclater un ballon.





Un argus géant essaie de charmer une femelle avec une parade nuptiale.

-----------------------------------------------

La poudre de cacao est hydrophobe, ce qui signifie qu'elle ne se dissout pas facilement dans l'eau. En poussant la couche externe avec un cure-dent, vous cassez essentiellement la couche externe de liquide, comme si vous faisiez éclater un ballon.

