Wiliwilliam

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35900







Vidéo sans la musique mais avec des annotations dessus....









Pourquoi font-elles cela?

[A] pour se débarrasser des parasites

[B] pour la régulation de la température

[C] pour l'entretien des plumes

Aujourd'hui 16:50:19