Le SkyTrain de Wuhan 🚟

[img]https://www.youtube.com/watch?v=MnHF5r9BLIs[/img] Le SkyTrain est un train monorail suspendu sans pilote. Le monorail de 10,5 km part de la montagne Jiufeng et se termine à la montagne Longquan, en Chine.[img]https://www.youtube.com/watch?v=MnHF5r9BLIs[/img]

