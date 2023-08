Alfred Hitchcock élimine dans cette vidéo les acteurs de ses films !

Je viens d'arriver Inscrit: 09/06/2016 14:54 Post(s): 63 Karma: 90



Hitch avait toujours rêvé de jouer un méchant, c'est maintenant le cas grâce au montage et aux effets spéciaux !

Lien du court-métrage :

https://youtu.be/NBbqNww9qhY







Quelques unes de ses fameuses apparitions :





Caméo dans "Chantage" ("Blackmail")





Caméo dans "Fenêtre sur cour" ("Rear Window")





Caméo dans "Les oiseaux" ("The Birds")





