Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Recul du glacier blanc de 1995 à 2023 3 #1

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 661 Karma: 918

Glacier blanc, parc des Ecrins, Hautes -Alpes

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:39

alfosynchro Re: Recul du glacier blanc de 1995 à 2023 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12519 Karma: 5662 Mais non, ça ne se réchauffe pas ; c'est juste une illusion d'optique due à la propagande de l'Etat profond...

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:21