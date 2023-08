Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Faire pousser un chêne (Timelapse) 🪴 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35916 Karma: 15063 Faire pousser un chêne en partant d'un gland, en 196 jours.



OAK TREE From ACORN Time Lapse



J'ai toujours trouvé ce genre de vidéos très reposantes.

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:19