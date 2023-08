Comment une vidéo est-elle mise en article ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Comment c'est fait ? Une vidéo mise en article.

Dans ce descriptif, nous allons voir comment une vidéo se transforme de l'état de simple vidéo à l'état d'article sur le site KOREUS.

Vous verrez toutes les étapes de conception, du post des membres dans la chambre des liens, jusqu'au visionnage des utilisateurs en article.



Je laisse les spécialistes faire le reste J'aime bien ces émission où on voit la fabrication de plein de choses (comment c'est fait ? "les bonbons, les balles de tennis, les crayons, etc...). Du coup, j'aurai envie de créer un nouveau thème :Je laisse les spécialistes faire le reste

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:44