Un Bébé bouquetin fuie un renard, au bord d'une falaise 🐐🦊

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35924 Karma: 15091





Baby Ibex vs Fox on a Cliff Edge | Growing Up Wild | BBC Earth Agés de quelques jours seulement, ces bébés bouquetins doivent descendre des pentes escarpées pour se nourrir. Heureusement pour eux, ce sont de véritables maîtres de l'équilibre. Mais un renard affamé veut récupérer le petit dernier de la portée...Baby Ibex vs Fox on a Cliff Edge | Growing Up Wild | BBC Earth

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:21