Wiliwilliam Traire une araignée 🕷️🕸️ 1 #1

Schéma de l'araignée

Afficher le spoil La soie est stockée sous forme liquide dans des glandes internes de l'araignée avant de se solidifier. Une fois que la soie est solide, les araignées utilisent des structures appelées filières situées à l'extérieur de leur abdomen pour produire la fibre de soie.Schéma de l'araignée

