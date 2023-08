Le processus étrange de mue d'un crabe 🦀

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35928 Karma: 15094



Le crabe sort de son ancienne carapace en effectuant des contractions musculaire. Ensuite, il enlève délicatement ses pattes, sa bouche et ses branchies. Il recule comme une main qui sort d'un gant. Une fois dehors, il absorbe à nouveau de l'eau pour grandir et sa nouvelle carapace peut alors convenablement se déployer.



plus d'infos Peu de temps avant de se préparer à muer, le crabe arrête de se nourrir. Ensuite, il absorbe de l'eau, ce qui engendre une expansion de ses tissus et exerce une force sur sa carapace actuelle.Le crabe sort de son ancienne carapace en effectuant des contractions musculaire. Ensuite, il enlève délicatement ses pattes, sa bouche et ses branchies. Il recule comme une main qui sort d'un gant. Une fois dehors, il absorbe à nouveau de l'eau pour grandir et sa nouvelle carapace peut alors convenablement se déployer.

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:33