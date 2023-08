Créer des Cardiomyocytes en labo 🫀

Options du sujet Imprimer le sujet

Jessica M. Gluck, à l'origine du laboratoire Gluck Tissue Engineering Lab.

Citation : Mon laboratoire étudie comment le micro-environnement influence la différenciation et la fonction cellulaires. Nous créons des fibres, ajoutons des cellules souches et voyons le tissu cardiaque et cornéen commencer à se développer ! À l'aide de cellules souches, les scientifiques peuvent cultiver du tissu cardiaque dans une boîte de pétri. Les cellules s'auto-organisent pour former des microchambres, qui commencent à battre comme un cœur de taille normale.Jessica M. Gluck, à l'origine du laboratoire Gluck Tissue Engineering Lab.Citation :

