Une routine matinale un peu difficile 🐻

Aujourd'hui, grâce à ses gardiens au sanctuaire, Chada est une ourse heureuse qui peut vivre en paix et à son rythme.

Pour info, c'est une Le réveil difficileLes ablutionsLes exercices du matin Chada est une ourse rescapée de 24 ans au White Rock Bear Shelter , un sanctuaire en Ukraine, où elle vit depuis quatre ans. Avant cela, malheureusement, elle était exploitée par des personnes qui l'utilisaient comme accessoire dans des cirques et des spectacles itinérants – confinée dans des cages exiguës sans trop de confort.Aujourd'hui, grâce à ses gardiens au sanctuaire, Chada est une ourse heureuse qui peut vivre en paix et à son rythme.Pour info, c'est une ourse isabelle de l'Himalaya.

