Wiliwilliam

C'est La ville de Lahaina à Maui ( sur une des îles de Hawaï ) est presque totalement détruite à la suite du feu de brousse alimenté par le vent qui s'est enflammé plus tôt cette semaine.C'est visiblement l'enfer en ce moment là bas. Au moins 6 personnes ont perdu la vie

Aujourd'hui 10:04:12