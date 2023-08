Je viens d'arriver Inscrit: 18/11/2015 04:13 Post(s): 1





Maintenant, il ne réagit plus à la nouvelle chanson



Si vous pouviez remettre la première intro, cela nous ferait très plaisir haha







Chien vs Koreusity Mon chien a une fixation sur la première chanson de Koreusity. On l'écoutait toujours ensemble chaque vendredi quand il était chiot.Maintenant, il ne réagit plus à la nouvelle chansonSi vous pouviez remettre la première intro, cela nous ferait très plaisir hahaChien vs Koreusity

Contribution le : Aujourd'hui 06:39:30