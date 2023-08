Options du sujet Imprimer le sujet

deepo filmer les animaux-filmer les pâtes 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1609 Karma: 939 Cette chaine est une pépite et leur humour cartonne (chez moi en tout cas)





LE CALVAIRE DE FILMER LES ANIMAUX ! (feat @manonbrilcuah )



avec le résultat à la fin.



---------------------------------------------------------------------------------------



Première vidéo de leur chaine (6 ans).

Les gars sont des réalisateurs de pub alimentaire (entre autre)





Les Pâtes, L'Amour et Depardieu - G&M



La scène post générique m'a tué.

Contribution le : Aujourd'hui 02:37:06