Wiliwilliam Un manège éclabousseur au ralenti 🎢 || a-ha - Take On Me dans Excel 🎼 1 #1

---------------------------------------------------------------------



Les explications après le morceau de musique





Les explications après le morceau de musique

I made an entire DAW in Excel

