Sauter à l'eau pour une plongée... Mais en fait non 🦈

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35953 Karma: 15159











Woman almost dives right into the mouth of a 5m tiger shark Au moment où vous entrez presque dans l'eau et que les mâchoires d'un requin tigre de 5 mètres de long surgissent soudainement devant vous.Woman almost dives right into the mouth of a 5m tiger shark

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:09