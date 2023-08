Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Deux pilotes se sont éjectés d'un Mig-23 avant son crash lors d'un show aérien aux USA 🛩️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35959 Karma: 15170

D'après la

Citation : L’avion a heurté des véhicules inoccupés dans le parking d'un complexe d’appartements. Personne n’a été blessé dans le complexe ou lors du spectacle aérien. Le pilote et le passager arrière ont réussi à s’éjecter de l’avion avant l’accident



vidéo résumée







points de vue séparés













La tronche de l'avion

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:42