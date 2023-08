Cohabitation: Tarentules et crapauds 🐸🕷️ (⚠️Arachnophobes s'abstenir)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35959 Karma: 15170

Arachnophobes s'abstenir Arachnophobes s'abstenir



Certaines espèces de tarentules gardent de petits crapauds comme "animal de compagnie", pour manger des insectes qui mangent les œufs de l'araignée. En retour, le crapaud reçoit une protection de la par de l'araignée.





Tarantula and Frog



Contribution le : Aujourd'hui 14:24:10