Le photographe marin Drew Sulock, 38 ans, explorait le récif corallien de Maui, à Hawaï (avant l'incendie).



Fish Clean Sleeping Sea Turtle



D'après une recherche, les tortues de mer dormirait Un photographe a capturé le rare moment où une tortue de mer fait une sieste au fond de l'océan pendant qu'un poisson nettoyait sa carapace.Le photographe marin Drew Sulock, 38 ans, explorait le récif corallien de Maui, à Hawaï (avant l'incendie).Fish Clean Sleeping Sea TurtleD'après une recherche, les tortues de mer dormirait en moyenne 11h par jour, utilisant seulement la moitié de la quantité d'oxygène qu'elles utilisent en temps normal pendant la recherche de nourriture.

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:35