Braquage en Autriche

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4736 Karma: 2322

Vous navigateur est trop vieux

- Bonjour, que puis-je pour vous?

- donnez-moi l'argent, c'est un braquage

- ah mais la caisse est fermée après 18h monsieur, je ne peux rien pour vous

- c'est vrai?

- oui, revenez plus tôt la prochaine fois (!)

- (le braqueur part, puis revient) vous ne vous moquez vraiment pas de moi?

- non non, c'est vrai, c'est automatique, revenez plus tôt

- bon d'accord, au revoir

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:40