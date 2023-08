Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Incendies près de Houston 🔥 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35964 Karma: 15192 De nombreux pompiers sont actuellement sur les lieux d'un important incendie de paillis dans une installation de paillis de Living Earth dans le nord-ouest de Houston, au Texas. Le feu a commencé comme un petit feu d'herbe, puis s'est propagé à un tas de paillis, enflammant plusieurs autres grands monticules de paillis. Les pompiers sont intervenus pour empêcher les flammes de se propager à un entrepôt de la propriété. Aucune maison ou entreprise n'est en danger et aucun blessé n'a été signalé. Cependant, les pompiers sont confrontés à des défis en raison de la chaleur extrême. Les enquêteurs sur les incendies criminels tentent de déterminer la cause de l'incendie. Les équipes poursuivront la lutte contre l'incendie dans la nuit.







On dirait de la lave qui se propage sur le sol, c'est très impressionnant :S Citation :On dirait de la lave qui se propage sur le sol, c'est très impressionnant :S

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:43