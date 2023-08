Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Accident à Europa-Park .... encore 🏊‍♂️ 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35968 Karma: 15193

L'accident a fait plusieurs blessés légers. Selon la police, sept personnes au total ont été blessées : cinq artistes et deux visiteurs. La police examine maintenant la construction.











La scène de plongée de « Retorno dos Piratas » d'Europa-Park s'est effondrée lundi après-midi.L'accident a fait plusieurs blessés légers. Selon la police, sept personnes au total ont été blessées : cinq artistes et deux visiteurs. La police examine maintenant la construction.

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:39